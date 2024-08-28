В Украине нет ни одной ГЭС, которая бы не была атакована врагом, — «Укргидроэнерго» Сегодня 16:14

В Украине нет ни одной ГЭС, которая бы не была атакована врагом, — «Укргидроэнерго»

Все гидроэлектростанции попали под удары врага. Украинские ГЭС потеряли около 40% генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироту в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая бы не была атакована бы российским агрессором. Более 130 ракетных ударов были нанесены по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем и потеряли немало», — сказал он.

По его словам, Каховская ГЭС была потеряна полностью, а ДнепроГЭС значительно повреждена. Все остальные гидроэлектростанции — в процессе восстановления.

«Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но сегодня этот вопрос сложный, потому что если не каждую неделю, то каждый месяц постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня прогнозировать что-то очень трудно», — добавил Сирота.

Он отметил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции — более 80%. Эти источники генерации балансирующие для украинской энергетики, поэтому есть дефицит балансирующей генерации.

Угроза для Киевской ГЭС

Киевская ГЭС была целью неприятеля во время массированной атаки 26 августа. Киевская ОВА сообщила, что станция критических повреждений не получила.

И местные власти, и энергетики отмечают, что угроз для Киевской ГЭС пока нет, ведь ее невозможно разрушить ракетами.

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