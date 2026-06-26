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В Украине необходимо ввести механизм индивидуальных санкционных разрешений, — эксперты Минэкономики

Казна и Политика
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В Украине необходимо ввести механизм индивидуальных санкционных разрешений, — эксперты Минэкономики
В Украине необходимо ввести механизм индивидуальных санкционных разрешений, — эксперты Минэкономики
Украинское законодательство требует создания механизмов персональных разрешений для частных случаев применения санкционного режима.
Об этом заявил Начальник Управления санкционной политики Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Александр Тищенко во время мероприятия «Внедрение механизма санкционных разрешений как необходимая составляющая реформы санкционной политики Украины».
«Прежде чем ввести уголовную ответственность за обход санкций, необходимо не оставлять никаких пробелов и предусмотреть механизмы предоставления индивидуальных разрешений. Нам нужно всегда думать о балансе между интересами национальной безопасности, экономики и третьих лиц», — подчеркнул он.
Эту позицию поддержали и эксперты Аналитического центра «Институт законодательных идей» (ИЗИ). Юрист-аналитик ИЗИ Николай Рубащенко отметил риски криминализации нарушения и обхода санкций без параллельного введения разрешительного механизма.
«Санкционные разрешения следует рассматривать как инструмент, который как раз позволяет сочетать санкционную политику с принципами демократического строя. Если мы введем уголовную ответственность, но не введем разрешительный механизм, это будет иметь роковые последствия», — предупреждает эксперт.
Руководитель проектов ИЗИ Андрей Климосюк заявил, что для внедрения механизма разрешений следует использовать опыт иностранных партнеров, в частности стран ЕС. Также необходимо установить ответственность за злоупотребление предоставленными разрешениями.
«Внедрение разрешительного механизма должно быть соединено с созданием системы эффективного контроля и отчетности. Это необходимо, чтобы разрешение не превратилось в инструмент обхода санкций. Нарушение условий разрешения должно быть уголовно наказуемым, как требует Директива ЕС», — отметил руководитель проектов ИЗИ.
По материалам:
Finance.ua
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