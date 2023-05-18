В Украине необходимо разминировать 4500 км линий электропередачи — Finance.ua

В Украине необходимо разминировать 4500 км линий электропередачи Сегодня 05:38 — Казна и Политика

В Украине нужно разминировать 4500 км линий электропередачи и 700 кв. км территорий, прилегающих к объектам инфраструктуры.

«К сожалению, эти цифры будут увеличиваться. Поэтому один из наших приоритетов — привлечение поддержки международных партнеров к гуманитарному разминированию энергетических объектов и прилегающих территорий», — сообщило Министерство энергетики Украины со ссылкой на замминистра Ярослава Демченкова.

Как он отметил во время онлайн-встречи Координационной группы G7+ по предоставлению помощи энергосектору Украины 16 мая, после освобождения всех украинских территорий, включая Донецкую, Луганскую области и Крым, объемы работ по разминированию и восстановлению еще увеличатся, и необходимо уже сейчас начинать подготовку к этого процесса.

Как объяснили в Минэнерго, среди проблемных вопросов — обучение профессиональных саперов, недостаточное количество специализированной техники и машин.

«Кроме того, мы стремимся развивать оффшорную ветрогенерацию, и нам сначала нужно провести морское разминирование. Это очень сложный процесс, и нам потребуются огромные финансовые ресурсы, привлечение лучших специалистов и технологий», — констатировал Демченко.

По его словам, в вопросах разминирования министерство надеется на привлечение помощи мирового сообщества.

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