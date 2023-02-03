В Украине некоторым пенсионерам собираются уменьшить размер выплат: кого касается — Finance.ua

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В Украине некоторым пенсионерам собираются уменьшить размер выплат: кого касается

Личные финансы
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В Украине некоторым пенсионерам собираются уменьшить размер выплат: кого касается
В Украине некоторым пенсионерам собираются уменьшить размер выплат: кого касается
В Украине собираются урегулировать вопрос с пенсионными выплатами для бывших судей Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом говорится в законопроекте № 8321, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Дело в том, что у бывших судьей размер пенсии составляет 50% от зарплаты судьи КСУ, то есть чуть больше, чем 150 тысяч гривен. Но в законопроекте предлагают сократить размер выплат до 30% от зарплаты, то есть до чуть более 90 тысяч гривен.
В пояснительной записке к документу сказано, что размер ежемесячного содержания одного судьи Конституционного Суда в отставке равнозначен пенсии 70 пенсионеров (в минимальном размере). При этом выплаты на бывших судей Конституционного суда осуществляются за счет государственного бюджета, с налогов, уплачиваемых каждым украинцем.
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«Должен быть определен разумный и допустимый диапазон в пенсионном обеспечении каждого гражданина Украины. Не может пенсия одного судьи в отставке в 100 раз превышать минимальную пенсию в стране и не может быть оторван от состояния экономики Украины в настоящее время», — говорится в пояснительной записке.
Отметим, что законопроект № 8321 уже был рассмотрен профильным комитетом парламента, который рекомендовал Верховной Раде принять его.

Какую пенсию получают рядовые украинцы

По информации председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в январе 2023 года средний размер пенсий в Украине составлял 4 622,60 грн. Пенсионные выплаты, по сравнению с 2022 годом, выросли на 15,8%. Но в реальном измерении, если учитывать инфляцию, средняя пенсия украинцев сократилась на 8,5%, а в долларовом эквиваленте — на 13,6%.
Тем временем, как свидетельствуют данные Пенсионного фонда, наибольшие средние пенсии по состоянию на январь 2023 года выплачивали в:
  • Киеве — 6 336,99 грн;
  • Донецкой области — 5 818,65 грн;
  • Луганской области — 5 365,48 грн;
  • Днепропетровской области —5 126,43 грн.
Наименьшая средняя пенсия у жителей Винницкой области — 4 622,59 грн.
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По материалам:
Фокус
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