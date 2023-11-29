В Украине не прогнозируют дефицита в энергосистеме в ближайшие дни — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине не прогнозируют дефицита в энергосистеме в ближайшие дни

Энергетика
31
В Украине не прогнозируют дефицита в энергосистеме в ближайшие дни
В Украине не прогнозируют дефицита в энергосистеме в ближайшие дни
На 28 ноября в энергосистеме Украины отсутствует дефицит. НЭК «Укрэнерго» не ожидает дефицита в ближайшие дни.
Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
«На этой неделе в связи с не такими низкими температурами, как были на прошлой неделе, потребление меньше. Дефицит мы в ближайшие дни не ожидаем», — сказал Кудрицкий.

Читайте также: Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

Он подчеркнул, что в настоящее время дефицита в энергосистеме нет. В то же время, по текущим прогнозам погоды, на следующей неделе ожидается похолодание. По словам Кудрицкого, ожидается увеличение потребления электроэнергии и, соответственно, может снова возникнуть дефицит.
Напомним, НЭК «Укрэнерго» получит дополнительно 24,5 млн евро от правительства Германии на укрепление украинской энергосистемы.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.