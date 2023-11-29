В Украине не прогнозируют дефицита в энергосистеме в ближайшие дни — Finance.ua

В Украине не прогнозируют дефицита в энергосистеме в ближайшие дни Сегодня 11:11 — Энергетика

В Украине не прогнозируют дефицита в энергосистеме в ближайшие дни

На 28 ноября в энергосистеме Украины отсутствует дефицит. НЭК «Укрэнерго» не ожидает дефицита в ближайшие дни.

Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«На этой неделе в связи с не такими низкими температурами, как были на прошлой неделе, потребление меньше. Дефицит мы в ближайшие дни не ожидаем», — сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время дефицита в энергосистеме нет. В то же время, по текущим прогнозам погоды, на следующей неделе ожидается похолодание. По словам Кудрицкого, ожидается увеличение потребления электроэнергии и, соответственно, может снова возникнуть дефицит.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» получит дополнительно 24,5 млн евро от правительства Германии на укрепление украинской энергосистемы.

Економічна Правда По материалам:

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