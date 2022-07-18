В Украине не хватает бензовозов, чтобы развозить горючее — Finance.ua
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В Украине не хватает бензовозов, чтобы развозить горючее

Технологии&Авто
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Сегодня по Украине развозить горючее почти некому. Об этом в эфире Украинского радио сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
По его словам, такая ситуация очень опасна, если брать восточные и южные регионы, ибо что такое бензовоз: одна пуля — и огненный клубок. Кроме того, нужны соответствующие водители с разрешительными документами.
«Ситуация очень напряженная. Ни одна уцелевшая нефтебаза не годится принимать нефтепродукты, потому что они понимают: как только наполнят бензовозы на базе, может прилететь. Мы видим, что ни один город в Украине не защищен от ракетного удара», — отмечает Косянчук.
Также эксперт рассказал о дальнейшем процессе ценообразования на рынке горючего.
«Когда было очень мало нефтепродуктов, то и цена была заоблачной — 70 грн и даже больше. А когда рынок начали наполнять, цены ушли вниз. На сегодняшний день, если мы видим 57-58 грн на дизель у ведущих наших операторов, то по 42 грн уже предлагают на мелкой группе», — говорит он.

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По материалам:
MMR
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