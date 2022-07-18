В Украине не хватает бензовозов, чтобы развозить горючее — Finance.ua

В Украине не хватает бензовозов, чтобы развозить горючее Сегодня 21:31 — Технологии&Авто

Сегодня по Украине развозить горючее почти некому. Об этом в эфире Украинского радио сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

По его словам, такая ситуация очень опасна, если брать восточные и южные регионы, ибо что такое бензовоз: одна пуля — и огненный клубок. Кроме того, нужны соответствующие водители с разрешительными документами.

«Ситуация очень напряженная. Ни одна уцелевшая нефтебаза не годится принимать нефтепродукты, потому что они понимают: как только наполнят бензовозы на базе, может прилететь. Мы видим, что ни один город в Украине не защищен от ракетного удара», — отмечает Косянчук.

Также эксперт рассказал о дальнейшем процессе ценообразования на рынке горючего.

«Когда было очень мало нефтепродуктов, то и цена была заоблачной — 70 грн и даже больше. А когда рынок начали наполнять, цены ушли вниз. На сегодняшний день, если мы видим 57-58 грн на дизель у ведущих наших операторов, то по 42 грн уже предлагают на мелкой группе», — говорит он.

MMR По материалам:

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