В Украине нашли альтернативу российскому автогазу — Finance.ua

В Украине нашли альтернативу российскому автогазу

Сегодня 08:33 — Энергетика

Глава Оператора ГТС Украины по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова сообщила, что Украина нашла альтернативу российскому автогазу. С таким заявлением она выступила на Baltic LNG&Gas Forum.

По словам Ольги Бельковой, Украина может покупать сжиженный газ у Норвегии, США, Катара и других стран. Для импорта ресурса в Украину существует несколько потенциальных направлений. Наиболее привлекательны терминалы в Турции и ЕС.

Эксперт добавила, что Украина получила расширенный доступ к рынку сжиженного газа благодаря инвестициям других стран. В частности, это стало возможно после стратегических инвестиций со стороны Польши, Литвы и Словакии.

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