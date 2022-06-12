В Украине нашли альтернативу российскому автогазу — Finance.ua

Глава Оператора ГТС Украины по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова сообщила, что Украина нашла альтернативу российскому автогазу. С таким заявлением она выступила на Baltic LNG&Gas Forum.
По словам Ольги Бельковой, Украина может покупать сжиженный газ у Норвегии, США, Катара и других стран. Для импорта ресурса в Украину существует несколько потенциальных направлений. Наиболее привлекательны терминалы в Турции и ЕС.
Эксперт добавила, что Украина получила расширенный доступ к рынку сжиженного газа благодаря инвестициям других стран. В частности, это стало возможно после стратегических инвестиций со стороны Польши, Литвы и Словакии.
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