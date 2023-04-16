В Украине намерены запретить использование российского программного обеспечения — Finance.ua

В Украине намерены запретить использование российского программного обеспечения Сегодня 23:44 — Технологии&Авто

В Украине намерены запретить использование российского программного обеспечения

В Украине намерены запретить использование программного обеспечения российского происхождения государственными компаниями и бизнесом. С такой инициативой выступила Ассоциация IT Ukraine, так как многие компании продолжают использовать российский софт.

Об этом рассказал СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Ассоциация направила соответствующее письмо министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, где отметила наличие аналогичного отечественного программного обеспечения.

«Мы предлагаем провести рабочую встречу с представителями органов власти, которые могут повлиять на решение о запрете использования в Украине программного обеспечения происхождением из страны-агрессора», — отметил он.

Сейчас в государственных компаниях и в бизнесе пользуются российским продуктом, многие предприятия предоставляют услуги по продаже и внедрению этого программного обеспечения. Следовательно, речь идет не только о финансовой поддержке бюджета россии, но и о национальной безопасности страны.

Так, в Украине до сих пор работают все 1С-клоны, перерегистрированные в странах Евросоюза, российский софт, который подпадает под санкции (BAS ERP, AmoCRM, «Битрикс»).

«Мы рассчитываем, что государственные менеджеры, понимающие всю сложность проблематики, присоединятся к решению этого вызова и вынесут тему на общественную повестку дня», — подчеркнул СЕО IT-Enterprise.

Ранее Опендатабот и Netpeak составили список из 44 российских продуктов, которые чаще всего использует украинский бизнес, и добавили перечень альтернатив от украинских и зарубежных разработчиков. Со списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) обновили список международных спонсоров войны. Список расширили, добавив китайский бренд Xiaomi Corporation.

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