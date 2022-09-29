В Украине начнут продавать янтарь через государственные онлайн-аукционы — постановление Кабмина Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В Украине начнут продавать янтарь через государственные онлайн-аукционы — постановление Кабмина

Продажа янтаря из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Украины будет осуществляться через государственную электронную торговую систему Прозорро.Продажи.

Правительство определило госпредприятие «Прозорро.Продажи» администратором электронной торговой системы.

Организатором онлайн-аукционов по продаже янтаря в системе будет государственное учреждение «Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины» на основании решения Министерства финансов Украины.

Аукционы по продаже янтаря будут проходить на повышение и понижение цены. Торги в системе будут проводиться через 15 календарных дней с даты объявления аукциона.

Если лот не будет продан на первом аукционе, в течение пяти рабочих дней после его завершения, в системе появится объявление о повторных торгах.

«В условиях войны мы должны использовать все прозрачные инструменты для наполнения государственного бюджета, поддержки экономики и армии. И честная и открытая продажа янтаря через онлайн-аукционы — один из них», — отметил Алексей Соболев, директор ГП «Прозорро.Продажи».

Функция государственной электронной торговой системы Прозорро.Продажи — обеспечить невозможность вмешательства кого-либо в ход торгов, равный доступ каждого участника к аукциону, а также возможность любому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами.

Вся информация о ходе и результатах аукционов по продаже янтаря будет доступна всем желающим в публичном модуле аналитики

Участники аукционов по продаже янтаря смогут участвовать в них, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе «Прозорро.Продажи» площадок. Список таких площадок всегда доступен на сайте

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.