В Украине начнут продавать янтарь через государственные онлайн-аукционы — постановление Кабмина — Finance.ua
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В Украине начнут продавать янтарь через государственные онлайн-аукционы — постановление Кабмина

Казна и Политика
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В Украине начнут продавать янтарь через государственные онлайн-аукционы — постановление Кабмина
В Украине начнут продавать янтарь через государственные онлайн-аукционы — постановление Кабмина
Продажа янтаря из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Украины будет осуществляться через государственную электронную торговую систему Прозорро.Продажи.
Правительство определило госпредприятие «Прозорро.Продажи» администратором электронной торговой системы.
Организатором онлайн-аукционов по продаже янтаря в системе будет государственное учреждение «Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины» на основании решения Министерства финансов Украины.
Аукционы по продаже янтаря будут проходить на повышение и понижение цены. Торги в системе будут проводиться через 15 календарных дней с даты объявления аукциона.
Если лот не будет продан на первом аукционе, в течение пяти рабочих дней после его завершения, в системе появится объявление о повторных торгах.
«В условиях войны мы должны использовать все прозрачные инструменты для наполнения государственного бюджета, поддержки экономики и армии. И честная и открытая продажа янтаря через онлайн-аукционы — один из них», — отметил Алексей Соболев, директор ГП «Прозорро.Продажи».
Функция государственной электронной торговой системы Прозорро.Продажи — обеспечить невозможность вмешательства кого-либо в ход торгов, равный доступ каждого участника к аукциону, а также возможность любому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами.
Вся информация о ходе и результатах аукционов по продаже янтаря будет доступна всем желающим в публичном модуле аналитики.
Участники аукционов по продаже янтаря смогут участвовать в них, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе «Прозорро.Продажи» площадок. Список таких площадок всегда доступен на сайте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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