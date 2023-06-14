В Украине начнет действовать порядок регистрации имущественных прав на новостройки: что он предусматривает — Finance.ua

В Украине начнет действовать порядок регистрации имущественных прав на новостройки: что он предусматривает
Кабинет министров Украины принял постановление, которым вводится порядок распространения действия закона «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем».
Об этом 13 июня сообщила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
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«В Украине создан правовой механизм для гарантирования государством прав на объекты незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости. Наш № 5091 в действии!» — сказала она.
Шуляк объяснила, что задача порядка и закона в целом — защитить людей, вкладывающих средства в строительство квартиры, от недобросовестных застройщиков.
Депутат считает, что, прежде всего, нормы будут актуальным и важны во время восстановления страны после войны.
Если застройщик захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, он должен будет зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра вещных прав.
Кроме того, застройщика обязали обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.
Запуск соответствующего раздела реестра ожидается 16 июня.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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