В Украине начнет действовать порядок регистрации имущественных прав на новостройки: что он предусматривает — Finance.ua

В Украине начнет действовать порядок регистрации имущественных прав на новостройки: что он предусматривает Сегодня 10:06 — Казна и Политика

В Украине начнет действовать порядок регистрации имущественных прав на новостройки: что он предусматривает

Кабинет министров Украины принял постановление, которым вводится порядок распространения действия закона «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем».

Об этом 13 июня сообщила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«В Украине создан правовой механизм для гарантирования государством прав на объекты незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости. Наш № 5091 в действии!» — сказала она.

Шуляк объяснила, что задача порядка и закона в целом — защитить людей, вкладывающих средства в строительство квартиры, от недобросовестных застройщиков.

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Депутат считает, что, прежде всего, нормы будут актуальным и важны во время восстановления страны после войны.

Если застройщик захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, он должен будет зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра вещных прав.

Кроме того, застройщика обязали обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.

Запуск соответствующего раздела реестра ожидается 16 июня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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