В Украине начинаются продажи нового гибридного кроссовера Nissan (фото) — Finance.ua

В Украине начинаются продажи нового гибридного кроссовера Nissan (фото) Сегодня 06:42 — Фондовый рынок

Компания «Ниссан Мотор Украина» объявила о начале продаж в своей дилерской сети кроссовера Nissan Qashqai с мягкой гибридной системой MHEV.

Об этом пишет пресс-служба компании.

На украинский рынок Nissan Qashqai с системой MHEV поставляется с мощным инновационным бензиновым двигателем DIG-T объемом 1.3 л. В зависимости от трансмиссии, 6-ступенчатой МКПП или Xtronic, его мощность составляет 140 или 158 лошадиных сил соответственно. Максимальный крутящий момент в версии с механической КПП составляет 240 Нм и 270 Нм в версии Xtronic.

В Украине Nissan Qashqai представлен в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+.

Независимо от комплектации Nissan Qashqai имеет богатейшее оснащение и инновационные технологии. Уже «в базе» есть Full LED фары, 7″ цифровой дисплей на панели приборов, интеллектуальный круиз-контроль и пакет систем активной безопасности.

Цены на авто начинаются от 1 009 690 гривен.

Цены на кроссовер в максимальной комплектации начинаются от 1 505 860 гривен.

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