В Украине начинает работу миссия МВФ — Finance.ua

В Украине начинает работу миссия МВФ

Сегодня 10:01 — Казна и Политика

МВФ, pravdatutnews.com

Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян.

«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой МВФ программы. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, по результатам второго просмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 млн долларов по программе Stand-by.

В ноябре 2021 года международный валютный фонд завершил первый пересмотр и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов.

Кроме того, фонд продлил действующую кредитную программу до июня 2022 года. Без этого решения программа закончилась бы в декабре, и Украина потеряла бы все шансы получить еще не выбранную сумму займа более чем на 2 млрд дол.

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