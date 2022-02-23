В Украине начинает работу миссия МВФ — Finance.ua

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В Украине начинает работу миссия МВФ

Сегодня 10:01Казна и Политика
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МВФМВФ, pravdatutnews.com
Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.
Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян.
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«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой МВФ программы. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме», — говорится в сообщении.
Напомним, по результатам второго просмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 млн долларов по программе Stand-by.
В ноябре 2021 года международный валютный фонд завершил первый пересмотр и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов.
Кроме того, фонд продлил действующую кредитную программу до июня 2022 года. Без этого решения программа закончилась бы в декабре, и Украина потеряла бы все шансы получить еще не выбранную сумму займа более чем на 2 млрд дол.
По материалам: Економічна Правда
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