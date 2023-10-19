В Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов: кто может получить — Finance.ua

В Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов: кто может получить Сегодня 11:45 — Личные финансы

Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии «сапер».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Сейчас Украина — наиболее заминированная страна в мире. Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а с другой стороны, поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным способом пострадали под время войны», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Обучение по профессии «сапер» в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (УБД);

уволенные с военной службы;

45+ лет;

люди, получившие ранения в результате войны;

лица с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Теперь человек, который относится к вышеназванным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 гривен и пройти соответствующее обучение.

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Ваучеры на обучение

Переселенцы и ветераны войны смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.

Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по профессии, подготовки по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализации или повышения квалификации.

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