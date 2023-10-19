В Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов: кто может получить — Finance.ua
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В Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов: кто может получить

Личные финансы
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Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Теперь возможно обучение по профессии «сапер».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Сейчас Украина — наиболее заминированная страна в мире. Подготовка специалистов по разминированию, с одной стороны, поможет восстановлению экономики, а с другой стороны, поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются из армии к мирной жизни, или тем или иным способом пострадали под время войны», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Обучение по профессии «сапер» в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • участники боевых действий (УБД);
  • уволенные с военной службы;
  • 45+ лет;
  • люди, получившие ранения в результате войны;
  • лица с инвалидностью;
  • люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Теперь человек, который относится к вышеназванным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 гривен и пройти соответствующее обучение.
Подать заявку или узнать подробнее об услуге можно по ссылке.
Ваучеры на обучение
Переселенцы и ветераны войны смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.
Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по профессии, подготовки по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализации или повышения квалификации.
По материалам:
РБК-Україна
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