В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода — Finance.ua

В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица (ДВС2) — Томаковка.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью около 150 км. Реализация проекта обеспечит водой минимум миллион человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, добавил Кубраков.

«Водопровод в буквальном смысле будет прокладываться с нуля, международные партнеры вовлечены в закупку и логистику труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу — завершить работы как можно скорее», — заявил министр.

Он напомнил, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а Агентство восстановления взяло на себя реализацию проектов строительства водопроводов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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