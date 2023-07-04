В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода — Finance.ua
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В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода

Казна и Политика
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Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
По его словам, проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица (ДВС2) — Томаковка.
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью около 150 км. Реализация проекта обеспечит водой минимум миллион человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, добавил Кубраков.
«Водопровод в буквальном смысле будет прокладываться с нуля, международные партнеры вовлечены в закупку и логистику труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу — завершить работы как можно скорее», — заявил министр.
Он напомнил, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, а Агентство восстановления взяло на себя реализацию проектов строительства водопроводов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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