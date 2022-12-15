В Украине начали падать цены на топливо: какая сейчас цена на АЗС — Finance.ua

В Украине начали падать цены на топливо: какая сейчас цена на АЗС Сегодня 19:48 — Личные финансы

15 декабря в Украине на автозаправочных станциях после продолжительного роста упали средние цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость автомобильного газа не изменилась.

Об этом свидетельствует мониторинг портала Auto.ria

Средние цены

В четверг средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС составляет 51,39 грн/л, снизившись незначительно — на одну копейку.

Цены на А-92 в среднем установлены на уровне 50,93 грн/л, что ниже показателя предыдущего дня на четыре копейки.

Средняя стоимость дизельного топлива в Украине составляет 54,92 грн/л, снизившись на 1 копейку.

Автомобильный газ 15 декабря остается на том же уровне. В среднем стоит 29,36 грн/л.

При этом А-95 премиум по-прежнему продолжает ежедневно дорожать. Сейчас эта марка бензина в среднем прибавила только одну копейку и стоит 52,16.

Что предлагают АЗС

Цены на автогаз колеблются: UPG (28,29 грн/л), Укрнефть (28,21 грн/л), Авиас (29,51 грн/л), KLO (29,46 грн/л).

А-95 реализуют следующие АЗС: Укр-Петроль (47,20 грн/л), UPG (50,07 грн/л), Авиас (53 грн/л), Укрнафта (49 грн/л).

Дизельное топливо: UPG (53,45 грн/л), Укрпетроль (52,00 грн/л), WOG (56,00 грн/л), Shell (55,99 грн/л).

Популярный А-92 представлен не на всех АЗС, а торгуют им так: Авиас (52,00 грн/л), Chipo (51,15 грн/л), U.GO (51 грн/л), Катрал (50,49) грн/л).

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