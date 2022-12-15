В Украине начали падать цены на топливо: какая сейчас цена на АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине начали падать цены на топливо: какая сейчас цена на АЗС

Личные финансы
136
15 декабря в Украине на автозаправочных станциях после продолжительного роста упали средние цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость автомобильного газа не изменилась.
Об этом свидетельствует мониторинг портала Auto.ria.

Средние цены

В четверг средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС составляет 51,39 грн/л, снизившись незначительно — на одну копейку.
Цены на А-92 в среднем установлены на уровне 50,93 грн/л, что ниже показателя предыдущего дня на четыре копейки.
Средняя стоимость дизельного топлива в Украине составляет 54,92 грн/л, снизившись на 1 копейку.
Автомобильный газ 15 декабря остается на том же уровне. В среднем стоит 29,36 грн/л.
При этом А-95 премиум по-прежнему продолжает ежедневно дорожать. Сейчас эта марка бензина в среднем прибавила только одну копейку и стоит 52,16.

Что предлагают АЗС

Цены на автогаз колеблются: UPG (28,29 грн/л), Укрнефть (28,21 грн/л), Авиас (29,51 грн/л), KLO (29,46 грн/л).
А-95 реализуют следующие АЗС: Укр-Петроль (47,20 грн/л), UPG (50,07 грн/л), Авиас (53 грн/л), Укрнафта (49 грн/л).
Дизельное топливо: UPG (53,45 грн/л), Укрпетроль (52,00 грн/л), WOG (56,00 грн/л), Shell (55,99 грн/л).
Популярный А-92 представлен не на всех АЗС, а торгуют им так: Авиас (52,00 грн/л), Chipo (51,15 грн/л), U.GO (51 грн/л), Катрал (50,49) грн/л).
В Украине начали падать цены на топливо: какая сейчас цена на АЗС
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
auto.ria.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.