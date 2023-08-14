В Украине начали действовать требования к установке на работе знаков безопасности и здоровья — Finance.ua

В Украине начали действовать требования к установке на работе знаков безопасности и здоровья Сегодня 18:10 — Казна и Политика

В Украине начали действовать требования к установке на работе знаков безопасности и здоровья

В Украине начали действовать минимальные требования по обустройству предприятий, учреждений и организаций знаками безопасности и здоровья.

Соответствующий приказ Минэкономики , принятый в марте 2023 года, вступил в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

Минимальные требования разработаны на основе Директивы Совета 92/58/ЕЭС от 24 июня 1992 года.

Знаки безопасности и здоровья:

предостерегают от совершения опасных действий или действий, которые могут привести к опасности;

дают указания по осуществлению мер безопасности;

предупреждают о наличии риска безопасности работников.

Минимальные требования определяют обязанности работодателей обеспечить установление:

знаков безопасности и здоровья,

указательных знаков,

знаков на контейнерах и трубопроводах,

знаков, обозначающих местоположение оборудования для борьбы с пожаром,

знаков для обозначения препятствий, опасных мест и путей передвижения транспортных средств,

световых знаков,

звуковых сигналов,

знаков вербального общения,

сигналов, подаваемых с помощью рук и т. д.

Работодатели обязаны также обеспечивать соответствующее обучение работников и предоставить им инструкции, относящиеся к знакам безопасности. В частности, работники должны быть ознакомлены с описаниями и значениями знаков безопасности, особенно знаками, содержащими общие и специальные правила действий.

Как сообщает Госслужба по вопросам занятости, на предприятиях, где правильно используются знаки безопасности, количество нарушений правил безопасности снижается на 10−15%. Это, в частности, показало исследование Института безопасности и здоровья на работе Великобритании (IOSH).

По информации Международного института обеспечения безопасности и здоровья на работе (ILOSH), эффективное использование знаков безопасности помогает работникам на 30% быстрее реагировать на потенциальные опасности.

Економічна Правда По материалам:

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