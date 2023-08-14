В Украине начали действовать требования к установке на работе знаков безопасности и здоровья — Finance.ua

В Украине начали действовать требования к установке на работе знаков безопасности и здоровья
В Украине начали действовать минимальные требования по обустройству предприятий, учреждений и организаций знаками безопасности и здоровья.
Соответствующий приказ Минэкономики, принятый в марте 2023 года, вступил в силу через три месяца со дня его официального опубликования.
Минимальные требования разработаны на основе Директивы Совета 92/58/ЕЭС от 24 июня 1992 года.
Знаки безопасности и здоровья:
- предостерегают от совершения опасных действий или действий, которые могут привести к опасности;
- дают указания по осуществлению мер безопасности;
- предупреждают о наличии риска безопасности работников.
Минимальные требования определяют обязанности работодателей обеспечить установление:
- знаков безопасности и здоровья,
- указательных знаков,
- знаков на контейнерах и трубопроводах,
- знаков, обозначающих местоположение оборудования для борьбы с пожаром,
- знаков для обозначения препятствий, опасных мест и путей передвижения транспортных средств,
- световых знаков,
- звуковых сигналов,
- знаков вербального общения,
- сигналов, подаваемых с помощью рук
и т. д.
Работодатели обязаны также обеспечивать соответствующее обучение работников и предоставить им инструкции, относящиеся к знакам безопасности. В частности, работники должны быть ознакомлены с описаниями и значениями знаков безопасности, особенно знаками, содержащими общие и специальные правила действий.
Как сообщает Госслужба по вопросам занятости, на предприятиях, где правильно используются знаки безопасности, количество нарушений правил безопасности снижается на 10−15%. Это, в частности, показало исследование Института безопасности и здоровья на работе Великобритании (IOSH).
По информации Международного института обеспечения безопасности и здоровья на работе (ILOSH), эффективное использование знаков безопасности помогает работникам на 30% быстрее реагировать на потенциальные опасности.
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