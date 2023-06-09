В Украине начала действовать упрощенная процедура покупки земли под сады и огороды — Finance.ua

В Украине начала действовать упрощенная процедура покупки земли под сады и огороды Сегодня 21:18 — Казна и Политика

В Украине начала действовать упрощенная процедура покупки земли под сады и огороды

В Украине значительно упрощается покупка земли для личного пользования.

Это предусматривает закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правового регулирования совершения нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки» № 3065-IX, вступивший в силу 8 июня.

Теперь при продаже небольших участков, расположенных в пределах населенных пунктов, покупателей не будут проверять у нотариуса. Эти изменения значительно сократят время и удешевят процедуру купли-продажи таких участков для личного пользования.

Проверки также не будут производиться при приобретении в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства площадью, не превышающей 0,25 га.

Кроме того, Законом:

предоставлена ​​возможность передавать преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения только на определенный срок, а не бессрочно, как имеет место сейчас;

расширен перечень лиц, которым запрещено приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения, в него включены участники (акционеры, члены) или конечные бенефициарные собственники юридических лиц, к которым применены санкции;

установлено, что в случае государственной регистрации получения права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения субъектом преимущественного права или государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения одновременно проводится государственная регистрация прекращения преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения, без подачисоответствующего заявления.

Напомним, как отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, установленная ранее процедура приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения была достаточно сложной.

В частности, она предусматривала проведение проверки нотариусом приобретателя такого права на соответствие многочисленным требованиям закона к владельцу таких земельных участков. В среднем такая процедура занимала около недели-двух и увеличивала нотариальные расходы.

Особенно серьезной была проблема для продавцов и покупателей небольших земельных участков для садоводства и земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства, расположенных в пределах населенных пунктов. Такие земельные участки в большинстве своем не имеют высокой стоимости, поэтому повышенные расходы, которые вынуждены были уплачивать стороны договоров, создавали для них существенные неудобства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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