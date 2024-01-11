В Украине начала действовать новая маркировка пачек сигарет — Finance.ua

В Украине начала действовать новая маркировка пачек сигарет Сегодня 20:10 — Мир

В Украине начала действовать новая маркировка пачек сигарет

С сегодняшнего дня, 11 января 2024 года, вступают в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий. Они предполагают, в частности, увеличение до 65% площади пачки с маркировкой о медицинских предупреждениях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций), разработанных Минздравом, технические требования к дизайну и форме маркировки, а также порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что курение табака в 70% случаев вызывает хроническое обструктивное заболевание легких. По данным ВОЗ, это третья причина смертности в мире.

«Поэтому на уровне страны идет системная межсекторальная работа: от информационно-разъяснительных мероприятий для подростков до создания современных сервисов поддержки для борьбы с зависимостью, усиления законодательных норм», — отметил он.

По его словам, маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений показала свою эффективность в прогрессивных странах, в частности, Канаде и Австралии. Они должны усилить эффект антитабачных ограничений и побуждать курильщиков к отказу от курения.

В Минздраве объясняют, что сигаретная упаковка — важный канал коммуникации с потребителями табака. Через привлекательный дизайн производители пытаются привлечь в ряды курильщиков новых потребителей, в частности молодежь и подростков, наиболее подверженных подобным маркетинговым манипуляциям.

Производители должны размещать на упаковке с сигаретами обновленные графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65% площади пачки. Также должен быть QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья Минздрава, где речь идет о предоставлении помощи по отказу от курения «Я бросаю курить».

На пачке будут представлены реалистичные изображения настоящих болезней, вызванных курением. Это, по мнению представителей Минздрава, поможет осознать проблему, после чего бросить курить. Наличие сервиса, куда можно обратиться за помощью, придаст мотивацию для действий.

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