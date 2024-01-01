В Украине начал работать фонд, который будет действовать по принципу «загрязнитель платит» — Finance.ua
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В Украине начал работать фонд, который будет действовать по принципу «загрязнитель платит»

Казна и Политика
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С 1 января в Украине вступил в действие закон, который предусматривает создание Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, принятого Верховной Радой еще весной 2023 года.
Указанный фонд создан по европейскому принципу «загрязнитель платит», который в соответствии с Регламентом ЕС об управлении энергетикой и климатическими действиями предусматривает целевую направленность экологических налогов на энергоэффективность и декарбонизацию и применяется в 21 стране ЕС.
Средства, которые будут аккумулироваться в Госфонде декарбонизации и энергоэффективной трансформации за счет экологического налога, а также международных кредитов и грантов, будут направлены исключительно на финансирование программ и мер по энергоэффективности.
В настоящее время ставка экологического налога на выбросы CO2 в Украине составляет 30 гривен/тонна, а в целом законом о государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрено поступление по экологическому налогу в размере 2,175 миллиарда гривен.
Также средства фонда будут направлены на удешевление кредитов и лизинговых обязательств, взятых физическими и юридическими лицами для проведения энергоэффективных мероприятий, энергосервиса, «зеленых» проектов и сокращения выбросов углекислого газа.
Кроме того, деньги пойдут на выполнение долговых обязательств по займам, полученным государством на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и декарбонизации.
По материалам:
Діло
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