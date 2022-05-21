В Украине наблюдается ажиотажный рост цен на поросят из-за повышения спроса и удешевления кормов — Finance.ua
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В Украине наблюдается ажиотажный рост цен на поросят из-за повышения спроса и удешевления кормов

Сегодня 21:27Казна и Политика
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В Украине наблюдается ажиотажное подорожание товарных поросят для последующей откорма из-за роста спроса и цен на свинину в западных областях страны, в мае животные в живом весе подорожали на 6-18% по сравнению с апрелем этого года — с 75-90 грн/кг до 80-110 грн/кг.
Как сообщается на сайте Ассоциации свиноводов Украины (АСУ) в пятницу, количество желающих закупить поросят для дальнейшего откорма превышает имеющееся предложение, а товарные партии поросят массой 25-30 кг по состоянию на середину мая забронированы до конца июня.
Ассоциация уточнила, что начавшееся в апреле оживление на украинском рынке товарных поросят продолжается. Соответствующая активность привела к дальнейшему удорожанию в сегменте: если в апреле цена закупки колебалась в пределах 75-90 грн/кг живого веса, то в середине мая диапазон цен вырос до 80-110 грн/кг, тогда как в начале 2022 года поросята предлагались за 67-75 грн/кг.
По данным АСУ, в Украине с начала военного вторжения рф и блокады ее сельхозэкспорта через черноморские морпорты произошло коренное изменение настроений в животноводстве. Так, из-за значительных остатков в Украине зерновых и шрота, сырья для производства кормов, экспорт которых через традиционные морские пути сейчас невозможен из-за блокады агрессором, упали цены на корма для сельхозживотных. Такое удешевление кормов на фоне повышения спроса на свинину и цен на нее в западных областях страны привлекло внимание аграриев к откорму свиней, отмечает ассоциация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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