В Украине на один мобильный номер телефона зарегистрировано более полутора тысяч ФЛП
В Украине более 3,3 тысяч телефонных номеров «обслуживают» по меньшей мере 5 компаний и 5 ФЛП одновременно. Среди компаний насчитывается 8,9 тысяч таких «массовых» номеров. Больше всего — в Киеве и области, на Днепропетровщине и Харьковщине.
Об этом сообщили в «Опендатаботе», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
Рекорды среди «массовых» номеров
Аналитики отмечают, что «массовым» может считаться номер, который при регистрации используют по меньшей мере 5 ФЛП. В Украине насчитывается 3368 таких телефонных номеров.
Абсолютный лидер связан сразу с 1549 активными ФЛП. На второй номер зарегистрировано 786 действующих предпринимателей, а на третий — 773. Один контакт может одновременно объединять сотни формально независимых бизнесов.
Больше всего массовых номеров использовано в Киеве — 1020 (почти треть всех). Далее следуют:
- Харьковщина — 741 (22%),
- Киевщина — 640 (19%),
- Днепропетровщина — 595 (18%).
Исследователи добавляют, что один номер может фигурировать в нескольких регионах одновременно.
Сферы деятельности
Чаще всего «массовые» телефоны используют в розничной торговле — 2013 номеров. Значительно меньше, но тоже сотни — в оптовой торговле (963), IT-секторе (922), HoReCa (787) и недвижимости (617).
Один номер может одновременно быть зарегистрирован в разных видах деятельности.
«Стоит отметить, что 3 380 номеров — массовые как для ФЛП, так и для компаний. Это номера, которые „обслуживают“ по меньшей мере 5 компаний и 5 ФЛП одновременно», — говорится в исследовании.
