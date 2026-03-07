0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине на один мобильный номер телефона зарегистрировано более полутора тысяч ФЛП

123
1 549 ФЛП зарегистрированы на одном номере
1 549 ФЛП зарегистрированы на одном номере, Фото: freepik
В Украине более 3,3 тысяч телефонных номеров «обслуживают» по меньшей мере 5 компаний и 5 ФЛП одновременно. Среди компаний насчитывается 8,9 тысяч таких «массовых» номеров. Больше всего — в Киеве и области, на Днепропетровщине и Харьковщине.
Об этом сообщили в «Опендатаботе», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.

Рекорды среди «массовых» номеров

Аналитики отмечают, что «массовым» может считаться номер, который при регистрации используют по меньшей мере 5 ФЛП. В Украине насчитывается 3368 таких телефонных номеров.
Абсолютный лидер связан сразу с 1549 активными ФЛП. На второй номер зарегистрировано 786 действующих предпринимателей, а на третий — 773. Один контакт может одновременно объединять сотни формально независимых бизнесов.
Больше всего массовых номеров использовано в Киеве — 1020 (почти треть всех). Далее следуют:
  • Харьковщина — 741 (22%),
  • Киевщина — 640 (19%),
  • Днепропетровщина — 595 (18%).
Исследователи добавляют, что один номер может фигурировать в нескольких регионах одновременно.
Массовые номера среди ФЛП
Массовые номера среди ФЛП, Инфографика: Опендатабот

Сферы деятельности

Чаще всего «массовые» телефоны используют в розничной торговле — 2013 номеров. Значительно меньше, но тоже сотни — в оптовой торговле (963), IT-секторе (922), HoReCa (787) и недвижимости (617).
Один номер может одновременно быть зарегистрирован в разных видах деятельности.
«Стоит отметить, что 3 380 номеров — массовые как для ФЛП, так и для компаний. Это номера, которые „обслуживают“ по меньшей мере 5 компаний и 5 ФЛП одновременно», — говорится в исследовании.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems