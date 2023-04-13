В Украине может подорожать автогаз — Finance.ua
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В Украине может подорожать автогаз

Технологии&Авто
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Тенденция сокращения импорта сжиженного газа в Украину сохранилась и в апреле. В первой декаде месяца отечественные компании растаможили 16,7 тыс. т продукта, что на 7% меньше, чем за тот же период в марте.
По словам экспертов, низкий спрос на сжиженный газ на внутреннем рынке и невозможность покупать газ нероссийского происхождения по конкурентным ценам привели к значительному сокращению или полному прекращению импорта несколькими крупными компаниями. Так, с конца февраля новых сделок по приобретению импортного сжиженного газа не заключает GT Group, один из самых крупных импортеров в 2022 году.
«Железнодорожные логистические услуги как евро, так и по широкой колее на данный момент не востребованы, потому что поток сжиженного газа нероссийского происхождения в Украину практически остановлен. Перестраиваем транспортную логистику в более прогнозируемые европейские направления», — комментирует ситуацию с закупками импортного газа руководитель группы GT Владислав Колодяжный.
Напомним, автомобильный газ в последнее время только подешевел.
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По материалам:
MMR
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