В Украине может подорожать автогаз — Finance.ua

В Украине может подорожать автогаз Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

Тенденция сокращения импорта сжиженного газа в Украину сохранилась и в апреле. В первой декаде месяца отечественные компании растаможили 16,7 тыс. т продукта, что на 7% меньше, чем за тот же период в марте.

По словам экспертов, низкий спрос на сжиженный газ на внутреннем рынке и невозможность покупать газ нероссийского происхождения по конкурентным ценам привели к значительному сокращению или полному прекращению импорта несколькими крупными компаниями. Так, с конца февраля новых сделок по приобретению импортного сжиженного газа не заключает GT Group, один из самых крупных импортеров в 2022 году.

«Железнодорожные логистические услуги как евро, так и по широкой колее на данный момент не востребованы, потому что поток сжиженного газа нероссийского происхождения в Украину практически остановлен. Перестраиваем транспортную логистику в более прогнозируемые европейские направления», — комментирует ситуацию с закупками импортного газа руководитель группы GT Владислав Колодяжный.

Напомним, автомобильный газ в последнее время только подешевел.

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MMR По материалам:

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