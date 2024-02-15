В Украине могут пострадать польские товары, если в Польше будут уничтожаться украинские грузы — Finance.ua

В Украине могут пострадать польские товары, если в Польше будут уничтожаться украинские грузы Сегодня 13:39 — Казна и Политика

В Украине могут пострадать польские товары, если в Польше будут уничтожаться украинские грузы

В Украине могут уничтожать польские товары в супермаркетах или фуры с польским сыром в ответ на уничтожение украинских грузов.

Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Тарас Качка на своей странице в социальной сети Facebook.

«Единственное, что теперь может спасти — снять все блокады и обеспечить безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы. К сожалению, это не спекуляция. Недостаточная реакция со стороны польских властей на уничтоженные грузы приведет к сильнейшей ксенофобии и политическому насилию… Мы на развилке — или бояться насилия, которое разрушает уже не польско-украинскую торговлю, а Люблинский треугольник, потому что уничтожили зерно, которое направлялось в Литву, или, наконец, спохватиться и говорить как взрослые. И если безразличие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, я не удивлюсь уничтоженным фурам с польским сыром или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов», — написал он.

Справка Finance.ua:

напомним, польские фермеры, протестовавшие возле пункта пропуска «Дорогуск» на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков, следовавших транзитом в Литву;

мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно рассыпали пророссийские провокаторы. «Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну — это как работать сапером. Такие действия — подлость и позор», — заявил Садовый.

Українські Новини По материалам:

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