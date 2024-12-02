В Украине могут ослабить требования относительно экологических норм для транспорта — Finance.ua

В Украине могут ослабить требования относительно экологических норм для транспорта Сегодня 19:33

В Украине могут ослабить требования, касающиеся экологических норм для некоторых транспортных средств.

Об этом сообщает Укравтопром.

Депутаты инициировали отсрочку внедрения требования о соответствии экологическим нормам Евро-6 для грузовых авто и автобусов.

Соответствующий законопроект № 12 267 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

По действующему законодательству с 1 января 2025 года новые и подержанные седельные тягачи, автобусы, грузовые авто, спецтехника, а также новые легковые автомобили, подаваемые на первую регистрацию в Украине, должны соответствовать нормам «Евро-6».

«Если нардепы поддержат этот проект закона, требования относительно соответствия Евро-6 для транспортных средств по кодам УКТОКС 8701 20, 8702, 8704, 8705, как для новых, так и бывших в употреблении, будут отсрочены до 01.01.2027», — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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