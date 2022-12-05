В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы

Энергетика
195
В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.
Где возникли проблемы с электроснабжением:

Сумская область

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что регион остался полностью без электроснабжения. Энергетики применили экстренное отключение, чтобы предотвратить аварии.

Кривой Рог

По словам руководителя военной администрации Александра Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света, отключены котельные и насосные станции.
«Удерживаем систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала», — отметил он.

Одесская область

В Одессе и частично в области пропал свет. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. В городе полностью отсутствует водоснабжение.

Житомирская область

В Житомире и некоторых населенных пунктах области отчасти отсутствует электроэнергия. Также в Житомире перебои с водоснабжением.

Черниговская и Черкасская области

Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в регионе ввели аварийные отключения света. По его словам, ограничения вводят из-за возможных ударов россиян по энергосистеме.
Также о возможных перебоях с подачей воды, тепла и света предупредил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Николаевская область

В Николаевской области массовые отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.