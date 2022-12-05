В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы — Finance.ua

В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы Сегодня 15:26 — Энергетика

В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Где возникли проблемы с электроснабжением:

Сумская область

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что регион остался полностью без электроснабжения. Энергетики применили экстренное отключение, чтобы предотвратить аварии.

Кривой Рог

По словам руководителя военной администрации Александра Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света, отключены котельные и насосные станции.

«Удерживаем систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала», — отметил он.

Одесская область

В Одессе и частично в области пропал свет. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. В городе полностью отсутствует водоснабжение.

Житомирская область

В Житомире и некоторых населенных пунктах области отчасти отсутствует электроэнергия. Также в Житомире перебои с водоснабжением.

Черниговская и Черкасская области

Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в регионе ввели аварийные отключения света. По его словам, ограничения вводят из-за возможных ударов россиян по энергосистеме.

Также о возможных перебоях с подачей воды, тепла и света предупредил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Николаевская область

В Николаевской области массовые отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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