В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы — Finance.ua

В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы
В Украине наблюдаются перебои со светом на фоне ракетных запусков рф. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.
Где возникли проблемы с электроснабжением:
Сумская область
В «Сумыоблэнерго» сообщили, что регион остался полностью без электроснабжения. Энергетики применили экстренное отключение, чтобы предотвратить аварии.
Кривой Рог
По словам руководителя военной администрации Александра Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света, отключены котельные и насосные станции.
«Удерживаем систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала», — отметил он.
Одесская область
В Одессе и частично в области пропал свет. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. В городе полностью отсутствует водоснабжение.
Житомирская область
В Житомире и некоторых населенных пунктах области отчасти отсутствует электроэнергия. Также в Житомире перебои с водоснабжением.
Черниговская и Черкасская области
Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в регионе ввели аварийные отключения света. По его словам, ограничения вводят из-за возможных ударов россиян по энергосистеме.
Также о возможных перебоях с подачей воды, тепла и света предупредил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
Николаевская область
В Николаевской области массовые отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Поделиться новостью