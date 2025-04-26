В Украине масштабный сбой: где нельзя расплатиться — Finance.ua

В Украине масштабный сбой: где нельзя расплатиться Сегодня 09:44 — Личные финансы

В Украине масштабный сбой: где нельзя расплатиться

Как сообщили в КГГА, из-за технического сбоя в «Ощадбанке» временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

Как сообщают, специалисты банка работают над устранением неисправности.

Оплатить за проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.

Также не работают терминалы «Дія», сайт «Новой почты».

Позже компании объяснили:

«Новая почта»

В компании отметили, что сервисы Новой почты временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.

«Акцентируем внимание, что это не хакерская атака», — отметили в компании.

По состоянию на 9.00, по данным компании, проблема устраняется.

«Мы ожидаем возобновления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем извещать дополнительно», — добавили в пресс-службе.

«Дія»

В «Дії» объяснили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.

«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов», — констатировали в пресс-службе.

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