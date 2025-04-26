В Украине масштабный сбой: где нельзя расплатиться — Finance.ua

В Украине масштабный сбой: где нельзя расплатиться
Как сообщили в КГГА, из-за технического сбоя в «Ощадбанке» временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.
Как сообщают, специалисты банка работают над устранением неисправности.
Оплатить за проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.
О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.
Также не работают терминалы «Дія», сайт «Новой почты».
Позже компании объяснили:
«Новая почта»
В компании отметили, что сервисы Новой почты временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.
«Акцентируем внимание, что это не хакерская атака», — отметили в компании.
По состоянию на 9.00, по данным компании, проблема устраняется.
«Мы ожидаем возобновления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем извещать дополнительно», — добавили в пресс-службе.
«Дія»
В «Дії» объяснили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.
«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов», — констатировали в пресс-службе.
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