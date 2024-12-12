В Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот — Гетманцев — Finance.ua
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В Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот — Гетманцев

Криптовалюта
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В Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот — Гетманцев
В Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот — Гетманцев
В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.
Об этом рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, передает Экономическая правда.

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«Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту», — рассказал он.
По его словам, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг — будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.

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«В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах как возможности уклонения от налогообложения на традиционных рынках», — пояснил Гетманцев.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал, что государство недополучает в бюджет миллиарды гривен. «Минцифры разработало законопроект, но, скажем так, более консервативные силы не дают возможности ему состояться, поэтому мы 5 лет живем в полной „тени“ и недополучаем миллиарды гривен в бюджет», — заявлял министр.
По материалам:
Економічна Правда
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