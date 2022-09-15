В Украине количество чиновников планируют сократить на 30%: Шмыгаль раскрыл детали — Finance.ua
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В Украине количество чиновников планируют сократить на 30%: Шмыгаль раскрыл детали

Казна и Политика
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В Украине количество чиновников планируют сократить на 30%: Шмыгаль раскрыл детали
В Украине количество чиновников планируют сократить на 30%: Шмыгаль раскрыл детали
Общее количество украинских чиновников планируется сократить на 30%. Таким образом, удастся значительно сократить расходы на государственный аппарат.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, сокращения планируются не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов и исполнительной власти.
«На сегодняшний день мы такой перманентной своей работой сократили около 8 тысяч чиновников. Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращенных вакансий и чиновников», — рассказал премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что такое сокращение позволит снизить расходы на государственный аппарат на 11,8 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.
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«Это большая сумма. Для мирного времени очень большой объем, для военного времени, поверьте, это облегчит государство», — отметил премьер.
По материалам:
РБК-Україна
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