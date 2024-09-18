Украинские производители впервые смогут принять участие в тендерах Коалиции дронов — Finance.ua

Украинские производители впервые смогут принять участие в тендерах Коалиции дронов
Украинские производители беспилотных технологий впервые смогут принять участие в тендерах, организуемых Коалицией дронов в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Серия тендеров предусматривает два лота: на производство усовершенствованных FPV-дронов и дронов-перехватчиков. К участию в этих тендерах впервые приглашаются украинские компании, что является важным шагом для поддержки отечественного производства.
Как принять участие в тендере
Для участия в тендере производителям необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать заявки. Предложения по FPV-дронам принимаются до 14 октября, а для дронов-перехватчиков — до 11 ноября.
Все поданные заявки будут рассмотрены членами Коалиции дронов, после чего изберут победителей.
Компании, которые победят в тендерах, получат заказы на производство беспилотников для дальнейшего тестирования и оценки. В случае успешных результатов тестирования планируется масштабный заказ FPV-дронов от компаний-победителей.
Цель проекта
«Цель этой коалиции — обеспечить промышленное производство FPV-дронов, чтобы создать технологическое преимущество над врагом на долгосрочную перспективу. Важно не только масштабировать производство на Западе, но и поддержать украинские компании, способные производить такую технику. Поэтому мы впервые привлекаем отечественных производителей к участию в тендерах», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
О Коалиции дронов
Напомним, Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате Рамштайн. Инициатива предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией.
В состав Коалиции входят 16 стран-партнеров, которые уже поставляют Украине дроны. На аккумулированные средства в размере 50 миллионов евро планируется закупка еще 20−30 тысяч дронов.
Украинские компании впервые будут иметь уникальную возможность приобщиться к этому процессу и внести свой вклад в обеспечение технологического преимущества на поле боя.
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