Новая модель оплаты труда госслужащих заработает не ранее 2024 года, — НАГС — Finance.ua
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Новая модель оплаты труда госслужащих заработает не ранее 2024 года, — НАГС

Казна и Политика
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Новая модель оплаты труда госслужащих заработает не ранее 2024 года, — НАГС
Новая модель оплаты труда госслужащих заработает не ранее 2024 года, — НАГС
Учитывая вызовы войны, переход на новые условия оплаты труда государственных служащих возможен не ранее 2024 года.
Об этом заявила глава Национального агентства по вопросам госслужбы Наталья Алюшина во время Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.
«Важными шагами реформы видим старт функционального аудита и дальнейшую оптимизацию, одобрение правительством соответствующего законопроекта, утверждение порядка планирования фонда оплаты труда, осуществление классификации должностей госслужбы. При таких условиях реально ввести новую модель оплаты труда с 2024 года для первой очереди государственных органов. А с 2025 года — внедрить единые условия во всех государственных органах», — сообщила Алюшина.
По ее словам, существует неотложная необходимость в одобрении рамки законодательства, что является основой для реформы. Речь идет о проекте закона о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей, проекте порядка планирования фонда оплаты труда, каталоге типовых должностей государственной службы и распоряжении о проведении функционального аудита в 2022 году. Законопроект предлагает установить европейскую структуру зарплаты: 70% на 30%.
Она добавила, что важным моментом является оптимизация структуры и численности работников, учитывая возложенные на государственный орган функции.
«Важно не просто сократить определенные показатели, а провести функциональный аудит, для чего НАГС утверждена и заюстирована соответствующая методика. Подготовлен проект распоряжения. Мы понимаем потребность в оптимизации, о чем отметил президент. По его словам, для обеспечения финансовой и социальной стабильности нужно максимально сократить некритические расходы государства, в том числе на аппарат. Так что мы предлагаем прозрачный, обоснованный инструмент с едиными подходами», — подчеркнула Алюшина.
Также глава НАГС остановилась на вопросе условий оплаты труда в 2023 году. Членам координационного совета предложено несколько вариантов индексации должностных окладов в 2023 году. Соответствующие предложения переданы на рассмотрение.
По материалам:
BIN
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