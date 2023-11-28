В Украине изменят порядок предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов — Finance.ua

В Украине изменят порядок предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов Сегодня 17:31 — Личные финансы

В Украине изменят порядок предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов

Кабинет Министров Украины упорядочил и цифровизировал предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

«Правительство упорядочило и цифровизировало предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров. Соответствующее Постановление „Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров“ приняли на заседании Кабинета Министров Украины 28 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Что изменится:

потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока;

уменьшается нагрузка на бизнес за счет отмены бумажных форм (9 форм), которые продавцы обязаны заполнять при гарантийном обслуживании товара и которые создавали основания для наложения штрафных санкций Госпродпотребслужбой.

Зачем это?

Как говорят в Минэкономики, это постановление было принято для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю.

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