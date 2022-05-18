В Украине изменят часть налогов: Гетманцев рассказал, кого коснутся новшества — Finance.ua

В Украине изменят часть налогов: Гетманцев рассказал, кого коснутся новшества

Сегодня 13:02 — Казна и Политика

В Украине вернут налоги на импортную продукцию. При этом большинство ранее введенных послаблений для бизнеса (в том числе возможность уплаты 2% налога) продолжит действовать.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Масштабных изменений не будет. Война диктует свои условия. В первые три недели полномасштабной войны было оцепенение экономики. Чтобы вывести ее из этого состояния, мы приняли очень смелые решения», — напомнил депутат.

Так, вместо НДС и налога на прибыль ввели налог в 2%, и уже более 200 тыс. предприятий перешли на эту систему. Освободили от налогообложения малые предприятия, расширили государственный заказ, ввели программу релокации бизнеса из зон военных действий.

«А еще уволили импорт от налогообложения вообще. Мы это сделали, потому что в марте был риск вопиющего кризиса в стране. Действительно, удалось не допустить чрезмерного дефицита, но сейчас освобождение импорта от налогов наносит больше ущерба. У нас есть собственный товаропроизводитель, и когда мы можем без налогов ввозить в страну товары, собственные производители становятся неконкурентоспособными. Думаю, что в ближайшее время мы отменим решение по освобождению импорта от налогообложения», — говорит Гетманцев.

При этом налоги на импорт автомобилей возвращать не будут. Этот вопрос вызвал бурную реакцию, поэтому его решили перенести.

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