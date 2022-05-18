В Украине изменят часть налогов: Гетманцев рассказал, кого коснутся новшества — Finance.ua
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В Украине изменят часть налогов: Гетманцев рассказал, кого коснутся новшества

Сегодня 13:02Казна и Политика
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В Украине вернут налоги на импортную продукцию. При этом большинство ранее введенных послаблений для бизнеса (в том числе возможность уплаты 2% налога) продолжит действовать.
Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Масштабных изменений не будет. Война диктует свои условия. В первые три недели полномасштабной войны было оцепенение экономики. Чтобы вывести ее из этого состояния, мы приняли очень смелые решения», — напомнил депутат.
Так, вместо НДС и налога на прибыль ввели налог в 2%, и уже более 200 тыс. предприятий перешли на эту систему. Освободили от налогообложения малые предприятия, расширили государственный заказ, ввели программу релокации бизнеса из зон военных действий.
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«А еще уволили импорт от налогообложения вообще. Мы это сделали, потому что в марте был риск вопиющего кризиса в стране. Действительно, удалось не допустить чрезмерного дефицита, но сейчас освобождение импорта от налогов наносит больше ущерба. У нас есть собственный товаропроизводитель, и когда мы можем без налогов ввозить в страну товары, собственные производители становятся неконкурентоспособными. Думаю, что в ближайшее время мы отменим решение по освобождению импорта от налогообложения», — говорит Гетманцев.
При этом налоги на импорт автомобилей возвращать не будут. Этот вопрос вызвал бурную реакцию, поэтому его решили перенести.

Справка Finance.ua:

  • В Налоговой напомнили, какие налоги и когда нужно уплатить за I квартал 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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