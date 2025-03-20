В Украине изменится подход к разминированию сельхозземель — Finance.ua

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В Украине изменится подход к разминированию сельхозземель

Казна и Политика
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В Украине изменится подход к разминированию сельхозземель
В Украине изменится подход к разминированию сельхозземель
Центр гуманитарного разминирования будет делить крупные участки земель сельхозназначения на части по 200 га, чтобы привлечь больше операторов и ускорить возвращение земель к использованию.
Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике со ссылкой на информацию Минэкономики.
За полгода работы государственной программы компенсации стоимости разминирования аграрных земель определено, что большие участки на торгах — это неоптимальное решение. На такой аукцион может прийти только ограниченное количество операторов, которые должны иметь возможность выполнить подобную работу. Кроме того, средства будут перечислены только после очистки участка, которая в зависимости от площади может длиться полгода и более. Все это время оператор вынужден оплачивать стоимость работ из собственного кармана.
«Поэтому если фермер подаст заявку на очистку, например, 1 тыс. га, Центр гуманитарного разминирования объявит в системе Prozorro пять закупок по 200 га», — пояснили в ВРУ.
Таким образом Центр гуманитарного разминирования упростил участие в аукционах для операторов, пока не имеющих должного опыта. Они могут соперничать за право разминировать участки до 50 га.
В то же время, по информации Центра противоминной деятельности, уже сейчас ведется инспекция на 14 участках, разминированных операторами. Если оценка будет положительной, то в ближайшие несколько месяцев в эксплуатацию вернут более 3,5 тыс. га территорий.
По материалам:
AgroPortal.ua
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