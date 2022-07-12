В Украине изменились правила выдачи военных билетов — Finance.ua

В Украине изменились правила выдачи военных билетов Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, введенная из-за вторжения россии. Граждане, еще не получившие военный билет, должны знать, что правила его выдачи изменились.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в положение о военном билете. Руководитель волонтерского движения «Адвокаты ВСУ», юрист Евгения Рябека разъяснила, какие именно изменения произошли.

Как было раньше

Если раньше военный билет выдавался исключительно военнообязанным, то сейчас он будет выдаваться и резервистам, а также всем членам других военных формирований.

Юрист отметила, что ранее Верховная Рада законодательно закрепила возможность в случае критической угрозы государству, мгновенно привлечь резервистов без мобилизации. На таких резервистов распространится весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных.

В Украине теперь также будут выдавать военные билеты при зачислении в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высшего образования.

Ранее в Украине военные билеты выдавали районные военные комиссариаты. Теперь на их месте появились центры комплектования и социальной поддержки. Именно они будут заниматься выдачей военных билетов.

Когда нужно сдавать военный билет

Если военнослужащий (в том числе резервист) выезжает за границу более чем на три месяца, он должен сдать военный билет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и получить об этом справку.

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