В Украине изменились цены на популярные овощи — Finance.ua

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В Украине изменились цены на популярные овощи

Личные финансы
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В Украине изменились цены на популярные овощи
В Украине изменились цены на популярные овощи
К середине марта в Украине немного выросли цены на популярные овощи — лук и морковь. При этом по сравнению с ценами в марте 2023 года они стоят гораздо дешевле, ведь тогда стоимость килограмма достигала 50−60 гривен.
Об этом пишет «Хвиля», ссылаясь на данные сервиса мониторинга цен GoToShop.

Цены на лук

Стоимость лука в украинских супермаркетах на 18 марта стартует от 15,90 грн/кг. По такой цене он продается в сети Ашан. В ЭКО Маркете стоимость лука стартует от 15,99 грн/кг. По 16,99 грн/кг лук продают в Новусе, по 17,49 грн/кг — в Форе, по 17,60 грн/кг в Сильпо.

Цены на морковь

Стоимость моркови стартует от 10,29 грн/кг — в Новусе. По 10,40 грн/кг ее продают в Ашане и ЭКО Маркете, по 11,90 грн/кг — в Форе, по 12,10 грн/кг в Сильпо.
По материалам:
Finance.ua
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