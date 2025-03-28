В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям — Finance.ua

В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям
В Украине изменены основания для остановки автомобилей на блокпостах, однако эксперты предупреждают о возможных нарушениях закона. Водителям советуют внимательно проверять основания для остановки и требовать официальные документы.
Об этом пишет АвтоТема.
Эксперты предупреждают, что не все такие остановки законны.
Полиция стала чаще ссылаться на 7-й пункт 35-й статьи Закона «О Национальной полиции», который разрешает остановку авто при наличии государственных ограничений на движение. Это нововведение постепенно заменяет предыдущую практику проверок в случаях розыска или административных правонарушений.
Адвокат Роман Симутин предупреждает водителей быть осторожными, ведь не все остановки отвечают требованиям закона. Он советует уточнять правовые основания для остановки, требовать официальные документы, которые подтверждают ограничения, и не передавать документы без надлежащих оснований.
В случае подозрений в неправомерных действиях правоохранителей, водителям следует фиксировать ситуацию на видео и, при необходимости, обращаться к юристам.
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