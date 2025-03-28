В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям — Finance.ua
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В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям

Личные финансы
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В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям
В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям
В Украине изменены основания для остановки автомобилей на блокпостах, однако эксперты предупреждают о возможных нарушениях закона. Водителям советуют внимательно проверять основания для остановки и требовать официальные документы.
Об этом пишет АвтоТема.
Эксперты предупреждают, что не все такие остановки законны.
Полиция стала чаще ссылаться на 7-й пункт 35-й статьи Закона «О Национальной полиции», который разрешает остановку авто при наличии государственных ограничений на движение. Это нововведение постепенно заменяет предыдущую практику проверок в случаях розыска или административных правонарушений.
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Адвокат Роман Симутин предупреждает водителей быть осторожными, ведь не все остановки отвечают требованиям закона. Он советует уточнять правовые основания для остановки, требовать официальные документы, которые подтверждают ограничения, и не передавать документы без надлежащих оснований.
В случае подозрений в неправомерных действиях правоохранителей, водителям следует фиксировать ситуацию на видео и, при необходимости, обращаться к юристам.
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