В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям — Finance.ua

В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям Сегодня 22:34 — Личные финансы

В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям

В Украине изменены основания для остановки автомобилей на блокпостах, однако эксперты предупреждают о возможных нарушениях закона. Водителям советуют внимательно проверять основания для остановки и требовать официальные документы.

Об этом пишет АвтоТема

Эксперты предупреждают, что не все такие остановки законны.

Полиция стала чаще ссылаться на 7-й пункт 35-й статьи Закона «О Национальной полиции», который разрешает остановку авто при наличии государственных ограничений на движение. Это нововведение постепенно заменяет предыдущую практику проверок в случаях розыска или административных правонарушений.

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Адвокат Роман Симутин предупреждает водителей быть осторожными, ведь не все остановки отвечают требованиям закона. Он советует уточнять правовые основания для остановки, требовать официальные документы, которые подтверждают ограничения, и не передавать документы без надлежащих оснований.

В случае подозрений в неправомерных действиях правоохранителей, водителям следует фиксировать ситуацию на видео и, при необходимости, обращаться к юристам.

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