Проверки автомобилей на блокпостах: в полиции дали разъяснение — Finance.ua

Проверки автомобилей на блокпостах: в полиции дали разъяснение Сегодня 18:13 — Технологии&Авто

Проверки автомобилей на блокпостах: в полиции дали разъяснение

Проверки транспортных средств и граждан на блокпостах являются необходимыми мерами по безопасности в Украине. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

«Периодически вижу в социальных сетях возмущение некоторых граждан причиной остановки автотранспорта и проверкой на блокпостах силами обороны и полицией, подчеркиваю в очередной раз: это необходимые стабилизационные и профилактические меры ради безопасности в столице и столичном регионе», — отметил Небытов.

Практически ежедневно из незаконного оборота изымаются наркотики, оружие, взрывчатка, устанавливаются находящиеся в розыске лица или требующие дополнительной проверки специальными службами, отметил он.

«Если во время таких проверок в отношении вас совершены незаконные действия, сразу сообщайте на 102 или в другой правоохранительный орган», — посоветовал Небытов и призвал не делать преждевременных выводов в соцсетях.

«Помните, что безопасность и правопорядок — это наше общее дело, и оно касается каждого. Год назад россияне тоже так и не поняли «причину остановки», — подчеркнул руководитель полиции Киевщины.

Как сообщалось, с началом широкомасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года из-за прямой военной угрозы в столице была развернута система инженерных заграждений. В каждом районе города были установлены многочисленные блокпосты, оборудованные бетонными блоками, мешками с песком, вырыты окопы, блиндажи и т. д.

В начале марта 2023 года КМВА вместе с командованием Группировки сил и средств обороны Киева проработали совместное решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений.

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Автотема По материалам:

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