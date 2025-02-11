В Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам

10
В Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам
В Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам
Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального высшего и высшего образования. Изменения относятся к детям из числа внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает постановление от 7 февраля 2025 г. № 125.
До этого времени право на социальные стипендии имели студенты (курсанты) из числа всех детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица (до окончания обучения в таком учреждении, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет).
Правительство установило, что право останется только на студентов (курсантов) из числа детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица:
  • которые переместились с территорий, для которых не определена дата окончания боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации,
  • в которых в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).
В настоящее время размер социальной стипендии составляет 890 гривен.

Социальная и академическая стипендия

Согласно постановлению, социальные стипендии студентам (курсантам) первого года обучения до первого семестрового контроля назначаются без учета рейтинга успеваемости и конкурсного балла, полученного при поступлении в учебное заведение.
В течение следующих учебных семестров социальные стипендии назначаются студентам (курсантам), которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения, включены в рейтинг успеваемости.
Студентам (курсантам), которые имеют право на получение социальной стипендии и приобретают право на получение академической стипендии, выплачивается только один вид стипендии на их выбор, кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов (курсантов), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести), которым одновременно выплачивается академическая и социальная стипендии в соответствии с законодательством.
Если студент (курсант) имеет право на назначение социальной стипендии одновременно по нескольким основаниям, социальная стипендия выплачивается в соответствии с одним из оснований на выбор студента (курсанта).
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.