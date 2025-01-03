В Украине изменили экологические нормы для автомобилей на «Евро-6» — Finance.ua
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В Украине изменили экологические нормы для автомобилей на «Евро-6»

Фондовый рынок
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С 2025 года в Украине первая регистрация и таможенное оформление новых автомобилей возможны только при условии соответствия экологическим нормам стандарта «Евро-6». Требование распространяется как на транспортные средства, произведенные в Украине, так и на импортированные, но не касаются авто, ввезенных или изготовленных до конца 2024 года.
Это предусмотрено законом «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств».
Нововведения призваны улучшить экологическую ситуацию в стране и повысить качество автомобилей на дорогах, а также способствовать интеграции Украины в ЕС, где подобные стандарты уже действуют. С 2027 года экологические нормы распространятся на тракторы, автобусы, грузовики и специальную технику.
Такие изменения демонстрируют стремление Украины внедрять современные стандарты, отвечающие европейским экологическим требованиям, способствуя повышению экологического сознания и качества транспортного парка.
По материалам:
Укрінформ
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