В Украине изготовили высокопроизводительный самосвал (Фото) — Finance.ua

В Украине изготовили высокопроизводительный самосвал (Фото)
Завод коммунальной техники «АЛЬФАТЭКС» отгрузил две единицы разнофункциональной техники в Донецкую область. В частности, заказчику был поставлен самосвал АТВ-2/2 с трехсторонней разгрузкой.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
Высокопроизводительный самосвал АТВ-2/2 оборудован платформой объемом 11,8 куб. м, что позволит перевозить значительные объемы груза, обеспечивая эффективность и производительность работы. Благодаря грузоподъемности в 7 000 кг он легко выполнит самые большие задачи, обеспечивая бесперебойную работу.
«Технические возможности этого самосвала поражают своей точностью и функциональностью. Грузоподъемность и объем платформы делают его идеальным выбором для работы в любом населенном пункте», — сообщили на предприятии.
Также производитель передал в регион автоцистерну АО АЦ-0402, которая будет использоваться для развозки питьевой воды при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций.
Поделиться новостью