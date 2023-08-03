В Украине изготовили высокопроизводительный самосвал (Фото) — Finance.ua

В Украине изготовили высокопроизводительный самосвал (Фото) Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

В Украине изготовили высокопроизводительный самосвал (Фото)

Завод коммунальной техники «АЛЬФАТЭКС» отгрузил две единицы разнофункциональной техники в Донецкую область. В частности, заказчику был поставлен самосвал АТВ-2/2 с трехсторонней разгрузкой.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

Высокопроизводительный самосвал АТВ-2/2 оборудован платформой объемом 11,8 куб. м, что позволит перевозить значительные объемы груза, обеспечивая эффективность и производительность работы. Благодаря грузоподъемности в 7 000 кг он легко выполнит самые большие задачи, обеспечивая бесперебойную работу.

«Технические возможности этого самосвала поражают своей точностью и функциональностью. Грузоподъемность и объем платформы делают его идеальным выбором для работы в любом населенном пункте», — сообщили на предприятии.

Также производитель передал в регион автоцистерну АО АЦ-0402, которая будет использоваться для развозки питьевой воды при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций.

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