В Украине изготовили современную автоцистерну (фото) — Finance.ua
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В Украине изготовили современную автоцистерну (фото)

Технологии&Авто
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В Украине изготовили современную автоцистерну (фото)
В Украине изготовили современную автоцистерну (фото)
Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и отгрузил заказчику автоцистерну АО АЦХ-0402 на шасси DAYUN CGC1120 для доставки воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщили на предприятии, автомобиль будет использоваться для развозки питьевой воды в случае аварий и чрезвычайных ситуаций.
Для беспрепятственного проезда и маневрирования в городских условиях автоцистерну установили на одно из самых популярных шасси DAYUN CGC1120 колесной формулы 4×2.
Цистерна двухсекционная для перевозки питьевой воды имеет объем 6 куб. Внутренняя часть цистерны изготовлена ​​из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304. Снаружи цистерна облицована технической нержавеющей сталью марки AISI 430. Пространство между корпусами заполнено теплоизоляционным материалом.
Термоизоляция цистерны обеспечивает недопущение изменения температуры жидкости более чем на 2 °C в течение 10 часов при разности температуры жидкости и окружающей среды 30 °C ± 2 °C.
По материалам:
MMR
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