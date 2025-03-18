В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков

40
В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков
В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков
Завод «Альфатекс» изготовил и передал заказчику вакуумную машину АО ВО-0702 на шасси DAYUN. Модель оснащена оборудованием для очистки канализационных колодцев и выгребных ям, а также перевозкой и выгрузкой отходов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия-производителя.
Спецтехника оснащена мощным вакуумным насосом, создающим разрежение в специальном резервуаре. Это позволяет легко откачивать разные виды отходов, которые происходят как из бытовых, так и из промышленных источников.
Основные характеристики модели:
  • Емкость цистерны: 5 кубических метров;
  • Глубина очищения: 4,0 метра;
  • Время заполнения цистерны: 6−8 минут;
  • Время опорожнения: до 4 минут;
  • Производительность вакуум-насоса: 240 кубических метров в час;
  • Максимальное разрежение в цистерне: 0,08 МПа.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems