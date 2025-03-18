В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков — Finance.ua

В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков
Завод «Альфатекс» изготовил и передал заказчику вакуумную машину АО ВО-0702 на шасси DAYUN. Модель оснащена оборудованием для очистки канализационных колодцев и выгребных ям, а также перевозкой и выгрузкой отходов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия-производителя.
Спецтехника оснащена мощным вакуумным насосом, создающим разрежение в специальном резервуаре. Это позволяет легко откачивать разные виды отходов, которые происходят как из бытовых, так и из промышленных источников.
Основные характеристики модели:
- Емкость цистерны: 5 кубических метров;
- Глубина очищения: 4,0 метра;
- Время заполнения цистерны: 6−8 минут;
- Время опорожнения: до 4 минут;
- Производительность вакуум-насоса: 240 кубических метров в час;
- Максимальное разрежение в цистерне: 0,08 МПа.
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