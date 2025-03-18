В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков — Finance.ua

В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков Сегодня 21:10

В Украине изготовили мощный автомобиль для коммунальщиков

Завод «Альфатекс» изготовил и передал заказчику вакуумную машину АО ВО-0702 на шасси DAYUN. Модель оснащена оборудованием для очистки канализационных колодцев и выгребных ям, а также перевозкой и выгрузкой отходов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия-производителя.

Спецтехника оснащена мощным вакуумным насосом, создающим разрежение в специальном резервуаре. Это позволяет легко откачивать разные виды отходов, которые происходят как из бытовых, так и из промышленных источников.

Основные характеристики модели:

Емкость цистерны: 5 кубических метров;

Глубина очищения: 4,0 метра;

Время заполнения цистерны: 6−8 минут;

Время опорожнения: до 4 минут;

Производительность вакуум-насоса: 240 кубических метров в час;

Максимальное разрежение в цистерне: 0,08 МПа.

MMR По материалам:

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