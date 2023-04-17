В Украине изготовили два современных самосвала-зерновоза (фото) — Finance.ua
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В Украине изготовили два современных самосвала-зерновоза (фото)

Фондовый рынок
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В Украине изготовили два современных самосвала-зерновоза (фото)
В Украине изготовили два современных самосвала-зерновоза (фото)
Компания «Голекс» сообщила об отгрузке двух самосвалов-зерновозов DFH 3330 A80.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу компании.
«У нас хорошая новость. Наши постоянные клиенты, аграрная компания с востока Украины, получила два новых зерновоза для перевозки зерновых культур», — говорится в сообщении.
Самосвалы-зерновозы на базе трехосного шасси DongFeng DFH 3330 A80 — это мощные, надежные и долговечные грузовые автомобили, зарекомендовавшие себя только с лучшей стороны. Объем кузова 30 м3. Заднее и правостороннее отбрасывание.
Шасси DongFeng DFH 3330 A80 оснащены:
  • двигателем Cummins ISL 340.50, мощностью 340/245 л.с./кВт
  • 12-ступенчатой КПП FAST
  • гидравлическая система Hyva.
  • На автомобиле действует гарантия на срок 24 месяца без ограничения пробега.
Ранее мы сообщали, что в сельскохозяйственное предприятие на Киевщине приехал новый зерновоз AGRiLine-30 на базе SITRAK T7H 440.
По материалам:
mmr.ua
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