В Украине изготовили два современных самосвала-зерновоза (фото) — Finance.ua

В Украине изготовили два современных самосвала-зерновоза (фото) Сегодня 06:38 — Фондовый рынок

В Украине изготовили два современных самосвала-зерновоза (фото)

Компания «Голекс» сообщила об отгрузке двух самосвалов-зерновозов DFH 3330 A80.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу компании.

«У нас хорошая новость. Наши постоянные клиенты, аграрная компания с востока Украины, получила два новых зерновоза для перевозки зерновых культур», — говорится в сообщении.

Самосвалы-зерновозы на базе трехосного шасси DongFeng DFH 3330 A80 — это мощные, надежные и долговечные грузовые автомобили, зарекомендовавшие себя только с лучшей стороны. Объем кузова 30 м3. Заднее и правостороннее отбрасывание.

Шасси DongFeng DFH 3330 A80 оснащены:

двигателем Cummins ISL 340.50, мощностью 340/245 л.с./кВт

12-ступенчатой КПП FAST

гидравлическая система Hyva.

На автомобиле действует гарантия на срок 24 месяца без ограничения пробега.

Ранее мы сообщали, что в сельскохозяйственное предприятие на Киевщине приехал новый зерновоз AGRiLine-30 на базе SITRAK T7H 440.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.