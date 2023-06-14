В Украине из-за нестабильных поставок подорожала клубника — Finance.ua
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В Украине из-за нестабильных поставок подорожала клубника

Личные финансы
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В Украине из-за нестабильных поставок подорожала клубника
В Украине из-за нестабильных поставок подорожала клубника
В Украине цены на землянику садовую (клубнику) с начала недели выросли на 28% - до 40−80 грн/кг ($1,09−2,19/кг).
Об этом сообщает EastFruit.
Отмечается, что первоочередной причиной подорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъемные поставки украинской ягоды, поскольку из-за погодных условий многие садоводы не смогли начать уборку земляники садовой.
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Росту цен способствует также спрос, который, по словам операторов рынка, остается на достаточно высоком уровне.
По данным EastFruit, по состоянию на 12 июня 2023 г. цена на землянику садовую в Украине в среднем на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Но при этом большинство ключевых игроков рынка не исключают, что вскоре цена в этом сегменте может заметно снизиться. Свое мнение они аргументируют тем, что погодные условия стабилизируются, в результате чего увеличится предложение садовой земляники из местных хозяйств.

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По материалам:
Укрінформ
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