В Украине из-за нестабильных поставок подорожала клубника — Finance.ua

В Украине из-за нестабильных поставок подорожала клубника Сегодня 06:39 — Личные финансы

В Украине из-за нестабильных поставок подорожала клубника

В Украине цены на землянику садовую (клубнику) с начала недели выросли на 28% - до 40−80 грн/кг ($1,09−2,19/кг).

Об этом сообщает EastFruit

Отмечается, что первоочередной причиной подорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъемные поставки украинской ягоды, поскольку из-за погодных условий многие садоводы не смогли начать уборку земляники садовой.

Росту цен способствует также спрос, который, по словам операторов рынка, остается на достаточно высоком уровне.

По данным EastFruit, по состоянию на 12 июня 2023 г. цена на землянику садовую в Украине в среднем на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Но при этом большинство ключевых игроков рынка не исключают, что вскоре цена в этом сегменте может заметно снизиться. Свое мнение они аргументируют тем, что погодные условия стабилизируются, в результате чего увеличится предложение садовой земляники из местных хозяйств.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.