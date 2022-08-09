В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда — Finance.ua
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В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда

Криминал
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В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда
В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда
Относительно бизнеса с рф в полиции проинформировали, что в настоящее время арестованы корпоративные права на сумму более 2,3 млрд грн и 35 объектов недвижимости предприятия.
Об этом в Фейсбуке проинформировала пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины (НПУ).
«Как установили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями, должностные лица предприятия ввели схему, с помощью которой скрыли реального собственника и выгодоприобретателя. Кроме того, наладили механизм уклонения от уплаты налогов», — уточняется в сообщении.
По информации ведомства, эта компания является одним из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины и подконтрольна российской нефтяной компании, входящей в топ 10 мировых компаний в этой сфере.
Отмечается, что полученные доходы нефтекомпании пополняют бюджет рф, из которого финансируется «вторая армия мира» и ее действия на территории нашего государства.
В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2017-2022 годов должностные лица предприятия — производителя органических химических веществ в Украине — уклонились от уплаты более 3 млрд грн налогов, а также незаконно перечислили в пользу юридического лица — нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 млрд грн для последующей их легализации.
«С целью предотвращения проведения любых операций и вывода активов на корпоративные права предприятия на сумму свыше 2,3 млрд грн, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия наложены аресты», — заявили в учреждении.
Эти процессуальные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, расследуемого по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.
Досудебное расследование ведется детективами Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса генпрокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины.
Следствие продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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