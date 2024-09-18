В Украине хотят снизить гендерный разрыв в зарплатах на 5% к 2030 году — Finance.ua

В Украине хотят снизить гендерный разрыв в зарплатах на 5% к 2030 году Сегодня 17:33 — Личные финансы

В Украине хотят снизить гендерный разрыв в зарплатах на 5% к 2030 году

В Украине стартует информационная кампания «Конечно, сможешь!» для преодоления стереотипов в профессиональном развитии женщин. Цель — уменьшить разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами с 18,6% до 13,6% к 2030 году.

В Украине стартует информационная кампания «Конечно, сможешь!» с целью снизить гендерный разрыв в зарплатах с 18,6% до 13,6% к 2030 году, сообщили в Минэкономики в среду.

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В Минэкономики отметили, что работают над сокращением гендерного разрыва в оплате труда, ради чего стартует информационная кампания «Конечно, сможешь!». Она призвана преодолеть стереотипы в профессиональном развитии женщин и решить проблему с неравной оплатой труда.

«18,6% - таков уровень разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами сейчас. Цель — уменьшить этот процент до 13,6% к 2030 году», — сообщили в Минэкономики.

И подчеркнули: это может оказаться возможным. Например, в 2015 году разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине составил целых 26%.

«Мы можем сократить его еще больше благодаря информационной кампании „Конечно, сможешь!“, которую будут воплощать в жизнь Минэкономики совместно с ООН Женщины и при поддержке Офиса первой леди и правительства Швеции», — отметили в ведомстве.

А еще от этого выигрывает экономика, отмечают в министерстве.

«Как показывают подсчеты McKinsey Global Institute, если бы женщины были вовлечены в рынок труда, равно как и мужчины, глобальный ВВП на протяжении 2015−2025 годов вырос бы на 26%», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Украина является лидером по показателю привлечения женщин в профессиональные и технические сферы. Впрочем, только 15% компаний принадлежат женщинам, и только у 17,7% бизнесов женщины занимают руководящие должности. Украина также находится на первом месте по показателю привлечения девушек к обучению в средних и высших учебных заведениях, однако гендерный разрыв все еще остается в таких специальностях, как педагогика, ІТ, сельское хозяйство и т. д. При этом высокий уровень вовлеченности в обучение не дает гарантии, что женщины в избранной сфере не будут получать меньше.

За 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%.

УНН По материалам:

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