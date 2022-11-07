В Украине хотят полностью запретить автобусы с ДВС — Finance.ua

В Украине хотят полностью запретить автобусы с ДВС
В Раде зарегистрировали законопроект № 8172, призванный стимулировать использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, а с 2027 года полностью отказаться от использования автобусов с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады.
Как отмечено в пояснительной записке, в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины «произошло нарушение основных логистических маршрутов поставок горючего и был нанесен существенный ущерб отечественным объектам критической инфраструктуры нефтегазового комплекса», а в результате «наблюдается значительный рост цены и дефицит. традиционных источников автомобильного топлива».
Поэтому группа парламентариев считает крайне актуальным на законодательном уровне «стимулировать использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями».
Согласно проекту закона, депутаты предлагают уже с 1 января 2026 г. запретить пополнять автопарк в сфере общественного транспорта автобусами с традиционными двигателями в городах с населением более 250 тысяч человек, а с 1 января 2027 года — в остальных населенных пунктах.
Документ передан на рассмотрение в Комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, в 2035 году Евросоюз полностью запретит продажу автомобилей с традиционными двигателями.
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