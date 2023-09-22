В Украине хотят пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов — Finance.ua

В Украине хотят пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В Украине хотят пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов

В Украине народные депутаты намерены пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов. Речь идет об очередности выплат средств благотворительным организациям во время ликвидации финучреждений.

Об этом пишет УНН.

По словам члена Комитета по вопросам финансов Андрея Николаенко, средства у финучреждений, которые проходят ликвидацию и не имеют проблем с ликвидностью, однозначно нужно разблокировать и возвращать благотворителям.

Когда речь идет о банке, который ликвидируют за нарушение ликвидности и нормативов, там очевидно будут финансовые проблемы с возмещением. В таких случаях у физлиц будет приоритет.

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«Но однозначно благотворительные деньги могут и должны быть выведены перед средствами других юридических лиц», — убежден политик.

Он отметил, что для этого нужно «сделать, зарегистрировать и попытаться быстро провести» соответствующую инициативу. При этом он готов инициировать такие изменения в законодательстве. Он считает, что найдет поддержку среди коллег в профильном комитете.

В то же время, народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина также считает, что в упомянутых изменениях в законодательстве есть смысл. По ее мнению, это действительно неотложная проблема.

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