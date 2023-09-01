Физлица — заемщики ликвидируемых банков теперь могут реструктуризировать свои долги Сегодня 09:04 — Кредит&Депозит

Физлица — заемщики ликвидируемых банков теперь могут реструктуризировать свои долги

С 1 сентября физические лица — заемщики ликвидируемых банков, получат возможность реструктуризировать свои долги.

Условия реструктуризации определены решением Фонда гарантирования вкладов, которое вступает в силу с 1 сентября.

Срок действия условий погашения задолженности, утвержденных указанным решением, определен с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года.

Условия реструктуризации долгов:

размер процентной ставки по кредитному договору составит 0,001% годовых,

размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами, устанавливается на уровне 1 копейка и применяются с месяца, следующего за месяцем, где состоялось присоединение к условиям реструктуризации.

Погашение задолженности по кредитному договору будет осуществляться ежемесячно, начиная с месяца присоединения к условиям реструктуризации, в размере и согласно графику, определенному условиям кредитного договора, но не менее:

10 тыс. грн для кредитов, обеспеченных ипотекой;

5 тыс. грн для кредитов, полученных с использованием платежной карты, задолженность по которым на дату присоединения к условиям реструктуризации составит более 100 тыс. грн;

1 тыс. грн — для других кредитов.

Задолженностью по кредитному договору будет считаться сумма остатка основной суммы долга, начисленных процентов и комиссий по нему, не уплаченные в соответствии с условиями кредитного договора.

В случае нарушения условий реструктуризации размер процентной ставки и комиссий по кредитному договору физического лица — заемщика будет применяться в соответствии с условиями кредитного договора, которые действовали до начала реструктуризации.

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Економічна Правда По материалам:

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