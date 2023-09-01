Физлица — заемщики ликвидируемых банков теперь могут реструктуризировать свои долги — Finance.ua
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Физлица — заемщики ликвидируемых банков теперь могут реструктуризировать свои долги

Кредит&Депозит
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Физлица — заемщики ликвидируемых банков теперь могут реструктуризировать свои долги
Физлица — заемщики ликвидируемых банков теперь могут реструктуризировать свои долги
С 1 сентября физические лица — заемщики ликвидируемых банков, получат возможность реструктуризировать свои долги.
Условия реструктуризации определены решением Фонда гарантирования вкладов, которое вступает в силу с 1 сентября.
Срок действия условий погашения задолженности, утвержденных указанным решением, определен с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года.
Условия реструктуризации долгов:
  • размер процентной ставки по кредитному договору составит 0,001% годовых,
  • размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами, устанавливается на уровне 1 копейка и применяются с месяца, следующего за месяцем, где состоялось присоединение к условиям реструктуризации.
Погашение задолженности по кредитному договору будет осуществляться ежемесячно, начиная с месяца присоединения к условиям реструктуризации, в размере и согласно графику, определенному условиям кредитного договора, но не менее:
  • 10 тыс. грн для кредитов, обеспеченных ипотекой;
  • 5 тыс. грн для кредитов, полученных с использованием платежной карты, задолженность по которым на дату присоединения к условиям реструктуризации составит более 100 тыс. грн;
  • 1 тыс. грн — для других кредитов.
Задолженностью по кредитному договору будет считаться сумма остатка основной суммы долга, начисленных процентов и комиссий по нему, не уплаченные в соответствии с условиями кредитного договора.
В случае нарушения условий реструктуризации размер процентной ставки и комиссий по кредитному договору физического лица — заемщика будет применяться в соответствии с условиями кредитного договора, которые действовали до начала реструктуризации.
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По материалам:
Економічна Правда
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