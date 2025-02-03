В Украине хотят изменить процедуру открытия и закрытия банковских счетов: что предлагает НБУ — Finance.ua

В Украине хотят изменить процедуру открытия и закрытия банковских счетов: что предлагает НБУ Сегодня 12:35

В Украине хотят изменить процедуру открытия и закрытия банковских счетов: что предлагает НБУ

Национальный банк предлагает обновить порядок открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Для этого регулятор вынес вопрос на публичное обсуждение.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Среди основных предложенных изменений — отмена требования подавать копии документов о налоговом учете для иностранных компаний и представительств, поскольку эта информация будет доступна в Едином государственном реестре, а также определение механизма перечисления средств в случае прекращения деятельности платежных учреждений или утраты ими лицензии.

Зачем это

Целью обновления, как говорят в НБУ, в частности, является упрощение порядка открытия и закрытия счетов отдельным категориям пользователей, а также необходимость его приведения в соответствие с требованиями законодательства (в частности, Законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения деятельности обособленных подразделений юридического лица, образованного в соответствии с законодательством иностранного государства» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг»).

Что именно хотят изменить

Регулятор предлагает:

исключить нормы относительно: предоставления обособленными подразделениями юридических лиц-нерезидентов, представительствами юридических лиц-нерезидентов, которые не ведут предпринимательскую деятельность, представительствами других организаций с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и действуют в соответствии с законодательством иностранного государства и не ведут предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Украины, филиалами иностранных платежных учреждений, филиалами иностранных учреждений электронных денег, филиалами иностранных банков в Украине поставщику платежных услуг копий документов об их взятии на учет в контролирующем органе в качестве налогоплательщиков и единого взноса, поскольку такая информация будет содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР); предоставления представительством юридического лица-нерезидента, который не ведет предпринимательскую деятельность на территории Украины, в банк копии свидетельства о регистрации этого представительства в уполномоченном органе исполнительной власти Украины; предоставление обособленными подразделениями юридических лиц-нерезидентов, представительствами юридических лиц-нерезидентов, которые не ведут предпринимательскую деятельность, представительствами других организаций с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и действуют в соответствии с законодательством иностранного государства и не ведут предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Украины, филиалами иностранных платежных учреждений, филиалами иностранных учреждений электронных денег, филиалами иностранных банков в Украине поставщику платежных услуг копий документов об их взятии на учет в контролирующем органе как налогоплательщиков и единого взноса, поскольку такая информация будет содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР); предоставление представительством юридического лица-нерезидента, которые не ведет предпринимательскую деятельность на территории Украины, в банк копии свидетельства о регистрации этого представительства в уполномоченном органе исполнительной власти Украины; определить порядок: открытие банками Украины корреспондентского счета Европейскому инвестиционному банку; открытие финансовыми учреждениями, имеющими право на предоставление платежных услуг, платежных счетов резидентам Украины — юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям и физическим лицам в национальной валюте с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О кредитных союзах»; лица-нерезидента/представительства юридического лица-нерезидента, которые не ведет предпринимательскую деятельность, для осуществления ликвидационной процедуры, а именно текущего счета в банке. Соответственно закрытие у поставщиков платежных услуг других счетов, не используемых для осуществления ликвидационной процедуры, и совершение завершающих операций по счетам обособленных подразделений юридического лица-нерезидента / представительства юридического лица-нерезидента, которое не осуществляет предпринимательской деятельности, которая ликвидируется; открытие банками Украины корреспондентского счета в Европейском инвестиционном банке; открытие финансовыми учреждениями, имеющими право на предоставление платежных услуг, платежных счетов резидентам Украины — юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям и физическим лицам в национальной валюте с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О кредитных союзах»; закрытие поставщиками платежных услуг текущих/платежных счетов обособленного подразделения юридического лица-нерезидента, представительства юридического лица-нерезидента, который не ведет предпринимательскую деятельность, в случае их прекращения или ликвидации; использование ликвидатором (ликвидационной комиссией) одного счета обособленного подразделения юридического лица-нерезидента / представительства юридического лица-нерезидента, который не ведет предпринимательскую деятельность, для осуществления ликвидационной процедуры, а именно текущего счета в банке. Соответственно закрытие у поставщиков платежных услуг других счетов, не используемых для проведения ликвидационной процедуры, и совершение завершающих операций по счетам обособленных подразделений юридического лица-нерезидента / представительства юридического лица-нерезидента, который не ведет предпринимательской деятельности, которая ликвидируется; предусмотреть применение малым платежным учреждением, филиалом иностранного платежного учреждения, филиалом иностранного учреждения электронных денег и финансовым учреждением, имеющим право на предоставление платежных услуг, процедуры изменения счетов физических лиц-предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность, с учетом требований Закона Украины «О платежных услугах» и Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 № 162 (с изменениями); урегулировать вопрос о перечислении средств пользователям (плательщикам или получателям, которые совершают перевод средств без открытия счета или получают такие средства) с расчетного счета небанковского поставщика платежных услуг, авторизованного на предоставление финансовой платежной услуги по переводу средств без открытия счета, в случае: отзыва (остановки) Национальным банком лицензии у небанковского поставщика платежных услуг; прекращения предоставления отдельного вида (видов) финансовой платежной услуги, указанного (указанных) в лицензии небанковского поставщика платежных услуг; отзыва (остановки) Национальным банком лицензии у небанковского поставщика платежных услуг; прекращение предоставления отдельного вида (видов) финансовой платежной услуги, указанного (указанных) в лицензии небанковского поставщика платежных услуг; введение хозяйственным судом процедуры санации или признание небанковского поставщика платежных услуг банкротом и открытие ликвидационной процедуры; предусмотреть право поставщика платежных услуг открывать счета обособленным подразделениям юридических лиц-нерезидентов, представительствам юридических лиц-нерезидентов, которые не ведут предпринимательскую деятельность, информация о которых не перенесена в ЕГР, по-прежнему до полного переноса Министерством юстиции Украины информации о таких обособленных подразделениях, представительствах в ЕГР.

Читайте также Изменения в лимитах расходных переводов с 1 февраля 2025 года

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов» (далее — проект постановления), предлагаемый для общественного обсуждения.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:

Замечания и предложения к проекту постановления НБУ будет принимать согласно форме предоставления замечаний и предложений до 19 февраля 2025 года включительно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.